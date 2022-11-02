آخر مستجدات عملية اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية

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منذ صباح اليوم ولغاية اللحظة لا يزال المودعان علي الساحلي وابراهيم بيضون داخل بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية، وسط انتشار كثيف للقوى الامنية في محيط المصرف.وما استجد هو استقدام القوة الضاربة للفهود.وأكدت مصادر أمنية للـLBCI انه حتى اللحظة لا قرار باقتحام المصرف لإخراج المودعين، الذين يحتجزون ٨ من موظفي المصرف ومعهم مديرة البنك.وحضر النائب التغييري ياسين ياسين الى المكان وهو يقوم بمفاوضات مع ضباط بالقوى الامنية.وأكد للـLBCI بأنه تواصل مع المودع علي الساحلي وفهم منه الوضع، وهو بدوره تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات واقترح عليه ان يكون وسيطا بين القضاء والمودعين باستلام الوديعة وتسليم المودعين انفسهم للقوى الامنية الا ان عويدات رفض هذا الاقتراح وأصر على قرار النيابة العامة السابق بتسليم المودعين وبحوزتهم الوديعة الى القوى الامنية، وقال عويدات للنائب ياسين بأنه يضمن بأن الوديعة ستبقى مع المودعين.أما بالنسبة للموديعين في الداخل فقد رفضا التغيير من موقفهما، ولديهم اصرار على البقاء في المصرف، الى ان يتم التعهد لهما بعدم المسّ او احتجاز المبلغ الذي استحصلا عليه وهو 56 ألف دولار.