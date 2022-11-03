الجميّل: يجب ملء الفراغ وليس تنظيمه ولن ننجر الى جلسة هدفها خلق اشكال طائفي بين اللبنانيين

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شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على ضرورة ملء الفراغ وليس تنظيمه، قائلاً: "لن ننجر الى جلسة هدفها خلق اشكال طائفي بين اللبنانيين".واشار الى أن المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية.واعتبر الجميّل، بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، ان الهدف من الجلسة خلق اشكال طائفي بين اللبنانيين لان المطلوب اخذ البلد الى التوترات، قائلًأ: "انطلاقا من هنا رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها اعتراضا على عقدها وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن على ان يعقد المجلس جلسات يوميًا لانتاج رئيس".وذكّر ان في فرنسا التي كانت تطبّق النظام نفسه، استمرّت جلسات المجلس 6 ايام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، مشددًا على وجوب القيام بالامر نفسه في لبنان.واعتبر الجميل في مداخلة اثناء الجلسة انه يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، ولفت الى أن الدستور يعتبر ان رئاسة الجمهورية هي موقع اساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحة التئام المجلس لانتخاب رئيس، مشيرًا الى أن المادتين تنصان على ان المجلس ملتئم حكماً وهذا يعني ان اي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب ان يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في اي عمل آخر.وقال :"انطلاقاً مما سبق لن يكون لتلاوة الرسالة اي جدوى اذا ما انصرفنا الى انتخاب رئيس للجمهورية".واضاف الجميّل: "بدل البحث عن كيفية تنظيم الفراغ لنملأه بانتخاب رئيس وغير ذلك يعني الذهاب الى مزايدات طائفية، واجتهادات غير صحيحة في تفسير الدستور"، لافتاً الى انه اذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي او فتنة فنحن نعتبر ان المجلس ينجرّ الى هذه اللعبة ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية.