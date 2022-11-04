مخزومي: لوقف تمدد سياسة التشبيح والفجور والاستقواء بالسلاح

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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وقوفه إلى جانب محطة "أم.تي.في" والاعلامي مارسيل غانم. واعتبر أن "التعدي السافر الذي تعرضت له محطة الـ"أم. تي. في" وغانم سواء داخل الاستديو خلال برنامج "صار الوقت" أم خارجه خطير، ويستحق التوقف عنده لمواجهته، ووقف تمدد سياسة التشبيح والفجور والاستقواء بالسلاح. ولا بد من شكر الجيش على وضعه حداً لأعمال التخريب الهادفة إلى زعزعة الأمن ومن ثم السيطرة والهيمنة وكمّ الافواه وإسكات الإعلام".وشدد في بيان على "ضرورة معاقبة الفاعلين، وقال: "لن نقبل بأقل من إنزال العقوبات بمفتعلي الشغب في استديو "صار الوقت" وفضح من ورائهم، ممن لم يعد لديهم من دور سوى الصراخ والعويل، ولا موقع لهم في الحياة السياسية".