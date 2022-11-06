الابيض: قريبا سيصل ٦٠٠ الف جرعة لقاح كوليرا

جال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل رافقه في الجولة وفد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا، التي تطلقها الوزارة الاسبوع المقبل.

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انطلقت الجولة في بلدة عرسال وشملت احد مخيمات النازحين السوريين والمستشفى الميداني، واطلع الأبيض على عملية تجهيز المستشفى وعقد اجتماعاً في دار البلدية بحضور النائب ملحم الحجيري، رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، مخاتير وفعاليات البلدة ومسؤولية عن مخيمات النازحين.

وقال الابيض إن "هدف الجولة، اطلاق حملة نشر اللقاح، وقريبا سيصل ٦٠٠ الف جرعة لقاح كوليرا والسبت المقبل ستبدأ حملة لقاح الكوليرا من أجل الحماية والحد من الانتشار، في مناطق زراعية تعتمد على التصدير الزراعي والزراعة والسياحة والامن الغذائي هو أولوية لدينا ، ومن الأهمية ان نعمل للحد من انتشار الكوليرا ومن الاهمية ان نصل الى لبنان خالي من الكوليرا".

واشار الى ان "هناك فحوصات مثبتة في بعض المناطق بمياه الري بعضها ملوث بالكوليرا، ونتوجه للمواطنين التقيد بتعليمات غسل الخضار، وطالما لدينا مشاكل بالمياه هناك مشاكل بالصرف الصحي. وهناك مشروع كبير لعرسال بالتعاون مع الصليب الاحمر وآل afp بما يفوق ٨٠ مليون دولار ومن اول كانون ثاني يبدأ التنفيذ على الارض".