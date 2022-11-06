أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 16:40
06/11/2022 16:40:00
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لن أصوت بورقة بيضاء... وسأطلب لقاء الجميع للتشاور
بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": لن أصوت بورقة بيضاء... وسأطلب لقاء الجميع للتشاور
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LBCI News Lebanon
أكد نائب رئيس مجلس النواب
الياس بو صعب أننا لن نصل بالورقة البيضاء إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وعلينا الإتفاق على إسم.
وفي حديث لبرنامج "#الأحد_مع_ماريو" عبر الـLBCI، قال: "سأصوت لمرشح ولم أحسم أمري بعد بالنسبة للإسم لكنني لن أصوت بورقة بيضاء وهذا أمر ناقشناه في تكتل لبنان القوي."
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ورأى بو صعب أنه لا يمكن العيش مع الفراغ ولا يجب أن يطول، وعلينا التوصل إلى تفاهم على رئيس وبعدها تشكيل حكومة والإتفاق مع الـIMF.
وأشار إلى أن الخلاص يحتاج إلى خطوات عدة، وبدأنا بموضوع الترسيم وإيجابياته لا تخفى وهي الخطوة الأولى التي تعطينا الأمل وقد تمت بنجاح.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن
إنتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون موضوعًا لبنانيًا داخليًا، كما أن الصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للأجيال المقبلة من دون إستغلال سياسي.
ولفت إلى أن الأميركيين والأوروبيين على استعداد لمساعدة لبنان على أن يكون لديه صندوق سيادي شفاف يحظى بثقة دولية.
وختم بو صعب قائلًا: "سأطلب لقاء الجميع للتشاور وخاصة إذا المصلحة الوطنية تتطلب ذلك."
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