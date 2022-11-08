مولوي: تم تأمين لقاح الكوليرا للسجناء.. والوضع الامني في طرابلس أفضل اليوم

الإعلان

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون، مشيرًا الى انه تم تأمين لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية.وشدد بعد اجتماع مجلس الامن على أن من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة، قائلاً: "في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين".وبالنسبة للاوضاع الامنية، لفت مولوي الى أن أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنةً لنسب عام 2022، كاشفاً أن الوضع الامني في طرابلس أصبح أفضل اليوم.