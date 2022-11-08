مولوي: تم تأمين لقاح الكوليرا للسجناء.. والوضع الامني في طرابلس أفضل اليوم

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن هناك تحسن في الطبابة والاستشفاء بالنسبة للسجون، مشيرًا الى انه تم تأمين لقاح الكوليرا للسجناء على كل الاراضي اللبنانية.
وشدد بعد اجتماع مجلس الامن على أن من واجب كافة الاجهزة الامنية حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة، قائلاً: "في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين".
وبالنسبة للاوضاع الامنية، لفت مولوي الى أن أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنةً لنسب عام 2022، كاشفاً أن الوضع الامني في طرابلس أصبح أفضل اليوم.
وقال: "خطواتنا ليست انتقامية ونحن لا نغطي ولا نحمي، لا مرتكبين ولا فاسدين، وملف النافعة في عهدة القضاء وأنا لا أعرقل المسار القضائي".
وأعلن مولوي ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، قائلًا: "نحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبناييين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم".