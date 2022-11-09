منيمنة: عدم حضور الحلبي جلسة لجنة الاشغال انعدام للمسؤولية ولن نرضى ولن نسكت (فيديو)

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كشف النائب ابراهيم منيمنة، عن عدم حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، جلسة لجنة الأشغال العامة اليوم، والتي خُصصت لمتابعة تداعيات وفاة التلميذة ماغي محمود اثر سقوط سقف في مدرسة القبة الرسمية، واضعا هذا التغيب في خانة "انعدام المسؤولية" الذي يتجاوز "الاستهتار بلجنة الأشغال" ليصل لحدّ "الاستهتار بحياة طلابنا".وأكد منيمنة أن هذا الامر لن نرضى به أو نسكت عنه، موضحا في مقطع فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير الحلبي لم يكتف بعدم الحضور، بل تمنّع كذلك عن انتداب ممثل له، في تجسيد واضح للتعامل اللاإنساني واللامسؤول للوزير، على الرغم من خطورة ملف المدارس الآيلة للسقوط، سيما بعد كشف نقيب المهندسين في الشمال، عن خطر يتهدد مدارس عدة، ما يعني تهديدا مباشرا لسلامة وأمن آلاف الطلاب، وهو ما يستدعي متابعة عاجلة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية!.وحذّر منيمنة وزيرالتربية من مغبة الاستمرار بالتهرب من المسؤولية، معلنا أننا سنواجه كل هذه المحاولات بالطرق المتاحة أمامنا، بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مهما تهربوا.وفي السياق ذاته، أعلن منيمنة عن إنشاء لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الأشغال لمتابعة تفاصيل هذا ملف المدارس المهددة إنشاءاتها، على أن يكون عضوا في اللجنة.