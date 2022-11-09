الأبيض أكد دور المستشفيات الحكومية في مواجهة الأوبئة: نعمل على تأمين حقوق العاملين

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LBCI News Lebanon



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وتابع: "نعمل على تأمين حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين ستسوى رواتبهم بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والتي ستصبح ثلاثة أضعاف كباقي موظفي القطاع العام . وبالنسبة للمساعدات المدرسية، تحولت من وزارة المال إلى المصرف المركزي، وهي في مستوى ما تقدمه تعاونية الدولة، وستوزع قريبا على المستشفيات".



وأردف: "وقعنا عقود ٢٠٢٣ لتسريع الحلحلة. ولأجل دعم هذا المستشفى الحكومي، ضاعفنا الميزانية المعطاة له 4 أضعاف، وهذا الأمر سيسمح للمستشفيات مع زيادة التعرفة الاستشفائية القيام بواجبها". ووعد بـ"تأمين جهاز سكانر لمستشفى بنت جبيل من خلال قرض البنك الإسلامي".



وزار الأبيض مستشفى تبنين الحكومي، حيث رفع الصوت ونبه إلى ضرورة تحسين البنى التحتية من تعقيم المياه ورفع النفايات وتجهيز المستشفيات بالوسائل اللازمة لمواجهة الوباء. اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال جولته على مستشفيات الجنوب الحكومية، إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي، انه يتم العمل على "تأمين الفحوص واللقاحات وتتبع الانتشار ليبقى تحت السيطرة"، واشار الى أن "ما حصل من انتشار في البداية في عكار والبقاع سببه عدم جهوزية المستشفيات، الأمر الذي جعل دخول المصابين إليها ينشر المرض فيها. كما أعددنا برامج للتدريب والتجهيز لإجراء فحوصrapid test وpcr علنا نستطيع السيطرة على الوضع".وتابع: "نعمل على تأمين حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين ستسوى رواتبهم بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والتي ستصبح ثلاثة أضعاف كباقي موظفي القطاع العام . وبالنسبة للمساعدات المدرسية، تحولت من وزارة المال إلى المصرف المركزي، وهي في مستوى ما تقدمه تعاونية الدولة، وستوزع قريبا على المستشفيات".وأردف: "وقعنا عقود ٢٠٢٣ لتسريع الحلحلة. ولأجل دعم هذا المستشفى الحكومي، ضاعفنا الميزانية المعطاة له 4 أضعاف، وهذا الأمر سيسمح للمستشفيات مع زيادة التعرفة الاستشفائية القيام بواجبها". ووعد بـ"تأمين جهاز سكانر لمستشفى بنت جبيل من خلال قرض البنك الإسلامي".وزار الأبيض مستشفى تبنين الحكومي، حيث رفع الصوت ونبه إلى ضرورة تحسين البنى التحتية من تعقيم المياه ورفع النفايات وتجهيز المستشفيات بالوسائل اللازمة لمواجهة الوباء.

كما جال على مستشفيات محافظتي النبطية والجنوب الحكومية، ومستشفى صيدا حيث تحدث ايضا عن اشراك المستشفيات الخاصة في مواجهة الأزمة، قائلا: "نحن على تواصل مع المستشفيات الخاصة بهذا الموضوع ونرحب بتعاونها معنا ضمن البروتوكلات التي نسير بها مع منظمة الصحة العالمية ، مشيرا إلى أنه " اليوم كان لي زيارة لمستشفى الشيخ راغب حرب وكذلك مستشفى دار الامل الجامعي ولدينا مستشفى عين وزين والحبتور ايضا ، ورأى ان هذا الوباء يعم كل المجتمع ونرحب باي مشاركة من جميع القادرين فيه والقطاع الصحي تحديدا على مواجهة هذا الوباء ."



وعن دعم الاتحاد الاوروبي للبنان لمكافحة الكوليرا اوضح الابيض "أن الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة ومع الدول المانحة ومن ضمنها الاتحاد الاوروبي وتم خلاله تناول هذا الموضوع ، واكدوا لنا وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان وسيتم تأمين كل الدعم له".