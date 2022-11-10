أخبار لبنان
10 تشرين الثاني 2022 - 04:58
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مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: تقديم 50 مليون دولار لدعم التعليم العالي في لبنان

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مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: تقديم 50 مليون دولار لدعم التعليم العالي في لبنان
Lebanon News
أعلنت مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور اليوم في بيروت أن الوكالة ستقدم 50 مليون دولار للطلاب اللبنانيين واللاجئين للالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأميركية  (LAU) وجامعة سيدة اللويزة (NDU).

وسيُخصّص مبلغ 15 مليون دولار لتقديم 140 منحة جامعية كاملة للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانيات مالية ولكنهم يتمتعون بالجدارة الأكاديمية. 
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أما المبلغ المتبقي من المساعدات فسيِستخدم كدعم مالي جزئي لنحو 3500 طالب على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الطلاب الذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل أعباء الرسوم الجامعية وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان.

منذ العام 2010، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية  أكثر من 156 مليون دولار من المنح الجامعية الكاملة لأكثر من 1600 طالب لبناني ولاجئ من الذين لم يكن لديهم الإمكانيات للالتحاق بأي جامعة. كما تعمل الوكالة بشكل وثيق مع هذه الجامعات لإعداد الطلاب وتجهيزهم بالمهارات التقنية والتصنيعية المتبعة في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة الشمسية.

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