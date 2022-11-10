وزير الاتصالات: "تاتش" و"ألفا" سجّلتا سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية

الإعلان

أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف العمال حوني القرم أن "تاتش" و"ألفا" سجّلتا سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية.وأثنى في بيان على الجهود التي حققتها شركتا "تاتش" و"ألفا" المشغلتين للخليوي، في الاختبار الحي لسرعة الانترنت على شبكة الجيل الخامس 5G الذي اجرته أمس الشركتان.وقال: "بحيث سجّلت كل من "تاتش" و"ألفا" سرعة انترنت تجاوزت 1.5 غيغابيت في الثانية، في تجربة لما ستبلغ عليها السرعات عند إتاحة خدمة ال 5G تجاريا".وثمّن الوزير القرم عمل شركتي "ألفا" و"تاتش" لتعزيز مكانة لبنان في مجال الاتصال والتكنولوجيا.