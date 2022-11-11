أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 09:08
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لجنةُ الشباب والرياضة النيابية قامت بجولة تفقدية للمنشآتِ الرياضية

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Lebanon News
في اطارِ جولتِها التفقدية للمنشآتِ الرياضية، زارت لجنةُ الشباب والرياضة النيابية برئاسةِ النائب سيمون ابي رميا المدينةَ الكشفية في سْمار جبيل ثم قاعةَ الميناء في طرابلس وملعب طرابلس.
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