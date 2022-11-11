لجنةُ الشباب والرياضة النيابية قامت بجولة تفقدية للمنشآتِ الرياضية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنشآتِ الرياضية, جولة تفقدية,لجنةُ الشباب والرياضة النيابية,لجنةُ الشباب والرياضة النيابية قامت بجولة تفقدية للمنشآتِ الرياضية

LBCI News Lebanon

في اطارِ جولتِها التفقدية للمنشآتِ الرياضية، زارت لجنةُ الشباب والرياضة النيابية برئاسةِ النائب سيمون ابي رميا المدينةَ الكشفية في سْمار جبيل ثم قاعةَ الميناء في طرابلس وملعب طرابلس.