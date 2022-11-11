أخبار لبنان
11 تشرين الثاني 2022 - 09:08
11/11/2022 09:08:11
لجنةُ الشباب والرياضة النيابية قامت بجولة تفقدية للمنشآتِ الرياضية
لجنةُ الشباب والرياضة النيابية قامت بجولة تفقدية للمنشآتِ الرياضية
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LBCI News Lebanon
في اطارِ جولتِها التفقدية للمنشآتِ الرياضية، زارت لجنةُ الشباب والرياضة النيابية برئاسةِ النائب سيمون ابي رميا المدينةَ الكشفية في سْمار جبيل ثم قاعةَ الميناء في طرابلس وملعب طرابلس.
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