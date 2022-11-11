وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة واحدة

وزارة الصحة اللبنانية: 62 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريره اليومي عن حالات كورونا تسجيل "62 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219503، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ".