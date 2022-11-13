عبدالله للـLBCI : تعديل تعرفة الكهرباء اساسي...وبحاجة لتوازن مالي لعدم الوقوع بخسارة

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اوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان طارق عبدالله أن تعديل تعرفة الكهرباء اساسي ، وهو جزء من مسار طويل اصلاحي عليه ان يستكمل من خلال تحسين اعمال الجباية وزيادة الانتاج.واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ، أن المواطن يدفع لأصحاب المولدات كلفة كيلوواط مرتفعة، واصحاب المولدات يقومون بشراء المازوت من العملة الصعبة، غير المتوفرة بكثرة، لذلك يجب تعزيز انتاج مؤسسة الكهرباء.وشرح عبدالله أن الدولة بحاجة الى مبلغ معين من المال للتمكن من البدء بالانتاج، ولاحقا ستتمكن من استمرارية تأمين الفيول لانتاج بين 8 و10 ساعات، عبر الاموال والفواتير التي ستجبيها.وشدد على أن لا ضمانات اليوم يمكن ان تُعطى الا من مصرف لبنان. وهناك خريطة طريق لحل الموضوع، والمشكلة انه لانتاج بين 8 و10 ساعات، الدولة بحاجة لتأمين الفيول للمعامل التي بدورها بحاجة للفريش الدولار، وبالتالي بحاجة لتوازن مالي لعدم الوقوع بخسارة، ذلك لا يحل الا من خلال جهة تمويلية ام بتأخير الدفع.