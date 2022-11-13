أخبار لبنان 13 تشرين الثاني 2022 - 09:26 13/11/2022 09:26:35 احمد الحريري من البقاع الاوسط: ما بين السعودية والمستقبل اكبر من كل احلامهم واوهامهم

احمد الحريري من البقاع الاوسط: ما بين السعودية والمستقبل اكبر من كل احلامهم واوهامهم

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LBCI News Lebanon



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وشدد المجتمعون على اهمية التواصل مع الناس ومتابعة شؤونهم المعيشية والحياتية.



وعندما سُئل الحريري عن مشكلة " شهابية الفاعور" واتهامات البعض بضلوع المستقبليين فيه، قال الحريري "هذا الكلام مردود على أصحابه، لان أبرز القيمين على التحضير للاحتفال باستقبال السفير السعودي هم من كوادر تيار المستقبل امثال رئيس البلدية غازي الشريف والذي هو رئيس دائرة منسقية التيار في الفاعور وعضو منسقية التيار في البقاع، وايضاً المختار رفعت النمر عضو منسقية التيار في الاوسط، وبالتالي يكون اي اتهام مجافي للحقيقة، والاهم من هذا كله ان محاولات البعض الاصطياد في مياه التعليق السياسي للرئيس الحريري، بهدف خلق مشكلة بين التيار والسعودية، رغم انهم يعرفون ان ما بين السعودية والمستقبل اكبر من كل احلامهم واوهامهم". في اطار جولاته على منسقي تيار المستقبل في المناطق اللبنانية، زار أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري منسق عام التيار في البقاع الاوسط سعيد ياسين في منزله في مجدل عنجر، والتقى بأعضاء المنسقية، وتم استعراض مراحل العمل السياسي والتنظيمي، واجراء مراجعة للمرحلة السابقة، والنقاش في التطورات المحلية والاقليمية في ظل الواقع المأزوم الذي تعيشه البلاد.وشدد المجتمعون على اهمية التواصل مع الناس ومتابعة شؤونهم المعيشية والحياتية.وعندما سُئل الحريري عن مشكلة " شهابية الفاعور" واتهامات البعض بضلوع المستقبليين فيه، قال الحريري "هذا الكلام مردود على أصحابه، لان أبرز القيمين على التحضير للاحتفال باستقبال السفير السعودي هم من كوادر تيار المستقبل امثال رئيس البلدية غازي الشريف والذي هو رئيس دائرة منسقية التيار في الفاعور وعضو منسقية التيار في البقاع، وايضاً المختار رفعت النمر عضو منسقية التيار في الاوسط، وبالتالي يكون اي اتهام مجافي للحقيقة، والاهم من هذا كله ان محاولات البعض الاصطياد في مياه التعليق السياسي للرئيس الحريري، بهدف خلق مشكلة بين التيار والسعودية، رغم انهم يعرفون ان ما بين السعودية والمستقبل اكبر من كل احلامهم واوهامهم".

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