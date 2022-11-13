أخبار لبنان
13 تشرين الثاني 2022 - 21:24
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في ملف الكوليرا: وزارة الصحة تأخذ عينات من المزروعات في الشمال

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Lebanon News
بعد تسجيل حالات اضافية من الكوليرا في لبنان، تعمد وزارة الزراعة على أخذ عينات من المزروعات والخضار في منطقة الشمال، للتأكد من انها غير ملوثة.
 
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