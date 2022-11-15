جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات

ارسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للنيابة العامة التمييزية لائحة بالاجراءات وبالشكاوى المقدمة بموضوع تعديات وسرقات طالت منشآت النفط في طرابلس، اضافة الى اجراءات متخذة من قبل الوزير.***للاطلاع عليها اضغط