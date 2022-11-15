أخبار لبنان
15 تشرين الثاني 2022 - 17:15
15/11/2022 17:15:46
جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات
جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات
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LBCI News Lebanon
ارسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للنيابة العامة التمييزية لائحة بالاجراءات وبالشكاوى المقدمة بموضوع تعديات وسرقات طالت منشآت النفط في طرابلس، اضافة الى اجراءات متخذة من قبل الوزير.
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