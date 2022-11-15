أخبار لبنان
15 تشرين الثاني 2022 - 17:15
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جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات

جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرابلس, النفط,وزارة الطاقة,جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات
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جديد ملف سرقات طالت منشآت النفط في طرابلس... فياض يرسل لائحة بالاجراءات
Lebanon News
ارسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض للنيابة العامة التمييزية لائحة بالاجراءات وبالشكاوى المقدمة بموضوع تعديات وسرقات طالت منشآت النفط في طرابلس، اضافة الى اجراءات متخذة من قبل الوزير.

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