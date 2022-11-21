البابا فرنسيس يمنح المطران سليم جان صفير لقب محامي روتالي

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اعلن المركز الكاثوليكي انه "بناءً على طلب عميد محكمة الروتا الرومانية المونسنيور ألخندرو أريليانو سديلّو، وموافقة الجسم القضائي في المحكمة نفسها، منح قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم جان صفير، لقب "محامي روتالي"، (جريدة دولة الفاتيكان الرسميّة، "ألأوسرفاتوري رومانو" في عيد دخول مريم العذراء للهيكل، في 21 تشين الثاني 2022). وسيسلّمه شهادة "دبلوم العلم القانوني الروتالي" هذه، عميد محكمة الروتا الرومانية بإسم قداسته، في الثالث من شهر كانون الأول المقبل 2022، بعد محاضرة بعنوان "العدالة والسلام"، يُلقيها في قاعة كرسي المطرانية، الكائن في مدينة نيقوسيا-قبرص".وقال في بيان: "تجدر الاشارة إلى أن المطران سليم جان صفير من مواليد ريفون في 2 ايلول 1958، سيم شدياقاً في 1986 ثم شماساً عام 1987 فكاهناً في 22 ايار 1988 بوضع يد المثلث الرحمات المطران ميخائيل ضومط في كنيسة مار روكز ريفون، ونال رتبة الخورأسقفية في 11 تشرين الثاني 2020 بوضع يد المطران بولس روحانا، وسيم أسقفاً في 29 تموز 2021 بوضع يد غبطة ونيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الكرسي الاسقفي في عشقوت."وأضاف: "نال المطران صفير شهادات جامعية في الحق القانوني الكنسي والقانون المدني من جامعة اللاتران الحبرية في روما، وإكتسب لقب دكتور في الحق القانوني والمدني في 5 تموز 2001 وفي اللاهوت من جامعة الروح القدس الكسليك وإجازة في الحق القانوني الشرقي من الكلية الحبرية االشرقية، ودبلوم في دعاوى قديسين عام 1999."وتابع: "يتكلم اللغات العربية والفرنسية والايطالية والانكليزية واليونانية، وتولى مسؤوليات قضائية في نابة صربا والمحكمة المارونية الموحدة في زوق مصبح ورئيس محكمة أبرشية قبرص المارونية قبل أن يُعيّن مدبراً بطريركياً على أبرشية قبرص المارونية في 3 تشرين الثاني 2020 فرئيساً لأساقفة الابرشية في 29 تموز 2021".وأوضح أنه "خدم رعايا عديدة في لبنان بينها صربا وزوق مكايل وعشقوت، وخدم رعايا في قبرص بينها أسوماتوس وكارباشا وكورماجيت ونيقوسيا ولارنكا، وتولى العضوية في العديد من مجالس رؤساء الاساقفة والعضوية في مؤسسات اغاثية وحوار الاديان، وله العديد من المؤلفات."