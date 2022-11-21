ميقاتي: المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي خصص 5 مليارات و400 مليون دولار للبنان للسنوات الثلاث المقبلة

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أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل".موقف الرئيس ميقاتي جاء بعد اجتماع عقده اليوم بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.وقال ميقاتي: " خلال لقائي الاخير في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي تحدثنا مطولا عن كل المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، وكان للحكومة اللبنانية موقف من هذه المشاريع ومن طريقة تنفيذها، كما هو معلوم فإن هذا البرنامج بدأ في لبنان منذ العام 2012 عقب النزوح السوري الى لبنان،وكان مخصصا لاعطاء المساعدات الغذائية للنازحين السوريين، وتقدم هذا البرنامج من خلال التعاون مع برنامج الاغذية العالمي في لبنان ليصل الى تعاون مثمر جدا حتى توصلنا اليوم لنعلن الامور التالية:أولا: إن البرنامج يقوم اليوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء اتفقنا على ان يخصص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025 ،على ان يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% بالمئة لكل منهما، وهذا امر مهم جدا. وكذلك كنت مصرا على ان تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل، وقد وُعدت ان يحصل هذا الامر، اضافة الى ذلك سيكون هناك عمل مشترك مع منظمة التغذية العالمية لمساعدة المزارع اللبناني ووزارة الزراعة. المهم انه بهذا المبلغ وما نقوم به نكون قد اسسنا حقيقة لشبكة امان اجتماعية كاملة مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبرنامج الاغذية العالمي، هذا هو الاهم وستكون سلة مهمة جدا نقدية ومالية ستقوم بها وزرات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والزراعة وسيكون هناك تعاون كامل تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء وسنعلن عن كل امر في حينه."وردا على سؤال عن موضوع نقل مباريات كاس العالم التي تقام في الدوحة قال ميقاتي:" اني اعمل جاهدا ولن اتوانى لحظة عن العمل لتأمين هذا النقل ولكن توجد صعوبات كبيرة اولا،لأن اي مبلغ سيتم تحويله من لبنان يتطلب انعقاد مجلس الوزراء وهذا امر مستحيل في الوقت الحاضر، وثانيا نحاول ايجاد طرق اخرى عبر شركات الاتصالات، وايضا دونها عقبات ولكن لن اتوانى لحظة، اذا استطعت، عن تأمين هذا النقل الى اللبنانيين لاني اعي تماما ضرورة ان يتابع المواطن اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة".وتحدث الوردات فقال " التقيت ميقاتي لابلاغه بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للاعوام 2023-2025، وكما تفضل دولة الرئيس، هذا المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من هذا البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه."اضاف "سيستمر البرنامج بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين ونتكلم اليوم عن مليون لاجىء سوري ومليون لبناني سيستفيدون من هذا المشروع. وسيستمر البرنامج أيضا بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية وعددهم الحالي نحو 73 الف طالب، ويقضي المشروع الجديد بالوصول الى نحو 150 الف طالب. وسنستمر بتقديم الدعم الفني والتقني للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الإجتماعية التي نعمل معها يوما بيوم لتعزيز القدرات لإدارة مشروع شبكات الحماية الاجتماعية الذي نسميه بمشروع الأسر الأكثر فقرا. وسنقوم وبالتعاون مع البنك الدولي وشركاء كثر بالعمل سوية على تعزيز مشروع الحماية الاجتماعية في البلد."أما بالنسبة لمشروع دعم المزارعين فقال "تعزيز الأمن الغذائي في لبنان هو أولوية وكلنا نعلم بأن الإنتاج المحلي لا يكفي الحاجة المحلية حيث يعتمد لبنان على استيراد ما بين 80 الى 90 في المئة من مادة القمح، والمشروع الذي نتكلم عنه اليوم يقضي بتسليم مساعدات عينية وفنية ونقدية لعدد من المزارعين حيث سيتم زيادة الرقعة الزراعية في لبنان والتركيز على زراعة القمح لزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة الأساسية، وسيتم التنسيق في العمل الفني مع وزارة الزراعة ومع منظمة الأغذية والزراعة الدولية في لبنان" الفاو" وسنكون شركاء مع الحكومة اللبنانية بشكل فعال."