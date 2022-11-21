الذكرى الـ16 لإستشهاد الوزير بيار الجميّل...أمين الجميّل: لن نترك الأمور الهامشية تُلهينا عن المعركة الأساسي

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في الذكرى الـ16 لإستشهاد الوزير بيار الجميّل، أقيم قداس وجناز في كنيسة مار ميخائيل في بكفيا، وقال الرئيس أمين الجميّل في كلمته: "إن لقاء الأوفياء هو فعل إيمان بكل مسيرة الشهداء، لافتا الى أنّ من خطّ طريق النضال والمقاومة بدمه لن يتمكن أحد من محوها مهما طال الزمن، فهذا الفعل يبقى مغروزًا بالقلوب والأفكار والضمير".وأشار الى أننا هنا لنؤكد أن نضالنا مستمر وأن هذه الشهادة لم تذهب هدرًا، لا بل على العكس تزيد إيماننا وتشبثنا بالحق وبالمسيرة.وقال: "يحاولون خلق معارك جديدة ويُلهوننا عن المعركة الحقيقية وشدد على أن الدم الذي سكبه بيار ورفاقه أمانة في ضميرنا، وأيا كانت المعارك الجانبية التي يفرضونها علينا وكأنها النضال نقول لهم كلا، لن نخضع ولن نركع ولن نترك الأمور الهامشية على أهميتها تُلهينا عن المعركة الأساسية وهي المقاومة من أجل السيادة ودور لبنان ورسالته.وختم الرئيس الجميّل قائلا: "نستذكر في هذه الليلة بيار وسمير وأنطوان وجبران وكل الشهداء ونؤكد أن مسيرتنا مستمرة ولن نحيد عن الدرب، فمسيرتنا واضحة وصريحة هي رسالة لبنان ودوره وأن يعود رمزًا في المنطقة وأرض حرية وسلام وأرض الإنسان".