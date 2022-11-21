أخبار لبنان
21 تشرين الثاني 2022 - 17:24
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قباني لـ"عشرين 30": لا غموض في بنود الطائف ولا بديل عنه

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قباني لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا غموض في بنود الطائف ولا بديل عنه
Lebanon News
رأى الوزير السابق الدكتور خالد قباني أن لا غموض ولا مشاكل في بنود الطائف، بل ثغرات تظهرت خلال التطبيق، ويمكن تعديلها، ولكن هذا لا يعني انه لم يعد يصلح اطلاقا وهو حلّ كل النزاعات التاريخية في لبنان.

واشار لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI الى ان الدور الذي كان يقوم به رئيس الجمهورية تغير واتى مع الطائف ليلعب دور المرجعية الوطنية.
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وقال: "اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور، ومحاضر الطائف موجودة عند الرئيس الحسيني وقرار النشر يتخذه هو".
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