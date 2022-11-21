قباني لـ"عشرين 30": لا غموض في بنود الطائف ولا بديل عنه

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رأى الوزير السابق الدكتور خالد قباني أن لا غموض ولا مشاكل في بنود الطائف، بل ثغرات تظهرت خلال التطبيق، ويمكن تعديلها، ولكن هذا لا يعني انه لم يعد يصلح اطلاقا وهو حلّ كل النزاعات التاريخية في لبنان.واشار لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI الى ان الدور الذي كان يقوم به رئيس الجمهورية تغير واتى مع الطائف ليلعب دور المرجعية الوطنية.وقال: "اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور، ومحاضر الطائف موجودة عند الرئيس الحسيني وقرار النشر يتخذه هو".