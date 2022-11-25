الأبيض يفتتح أعمال المؤتمر الثاني للجمعية العربية للطب النووي: يشكل بادرة تضامنية مع لبنان

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للجمعية العربية للطب النووي أن انعقاد المؤتمر في بيروت يظهر استمرار لبنان في لعب دور مهم ومتقدم في المنطقة على صعيد نشر المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الإكتشافات الجديدة للتقنيات العلاجية، كما أنه يشكل بادرة تضامنية مع لبنان من قبل المؤتمرين المشاركين العرب والأجانب في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها. وأمل أن يتوصل المؤتمر إلى خلاصات علمية يمكن الركون إليها في تطوير السياسات الصحية.وتوقف وزير الصحة العامة أمام الدور المتميز الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية التي ساعدت لبنان طيلة تاريخه الحديث على البقاء في موقعه المتقدم. وقال: "هذا ما يبرز في الوقت الحاضر من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات ولا سيما الجامعة الأميركية وقسم الطب النووي فيها، ما يشكل دليلا على فعالية المؤسسات الأكاديمية رغم ضآلة الموارد. ويعود ذلك، إلى اعتمادها في الأساس على الموارد البشرية"، منوهًا بشكل خاص بأداء رئيس المؤتمر الدكتور محمد حيدر الذي يرأس كذلك قسم الطب النووي في الجامعة الأميركية في بيروت. وأعلن أن الحكومة وتقديرًا لحيدر قررت منحه الميدالية المذهبة للإنجازات الصحية.