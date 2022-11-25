أخبار لبنان
25 تشرين الثاني 2022 - 10:36
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الحجار جال في قرى جنوبية وتفقد مراكز انمائية مطلعا على حاجاتها وسير العمل فيها

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الحجار جال في قرى جنوبية وتفقد مراكز انمائية مطلعا على حاجاتها وسير العمل فيها
Lebanon News
إستهل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار جولته الجنوبية اليوم برفقة فريق عمل الوزارة من "عيتا الشعب" بزيارة مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة وإجتمع بمديرته وفريق العمل للإطلاع على سير الامور فيه وحاجاته، بهدف تحفيز بعض المشاريع الإجتماعية في المنطقة. 
 
كما زار الحجار والوفد المرافق "جمعية رعاية الأطفال لذوي الحاجات الخاصة" في عيتا الشعب. 
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بعدها، إنطلق حجار نحو بلدة رميش حيث زار مركز الخدمات الإنمائية التابع للوزارة، فالنادي النهاري للمسنين - بيت ستي وجدي" في البلدة نفسها. 
 
كما زار الحجار أيضا دار حضانة دبل وعين أبل التابعتين لوزارة الشؤون ثم مستوصف مركز الشؤون الإجتماعية في بيت ليف وبلدة راميا. 
 
في نهاية الجولة، تم أخذ قرارات بإعادة فتح أربع حضانات في شهر كانون الأول في كل من عيتا الشعب، رميش، دبل وعين أبل.
 
وأشار بيان لمكتب الحجار "ان جولة اليوم هي من ضمن سلسلة من الجولات التي سيقوم بها الحجار أسبوعيا على المراكز الإنمائية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية بهدف الإطلاع عن كثب على سير العمل فيها وادخال خدمات جديدة وتفعيله لخدمة المواطنين بشكل أفضل".
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