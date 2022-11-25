المرتضى من السراي: مصرون على الصمود ثقافياً

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أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزارة الثقافة، وكل معني بالمضمار الثقافي في لبنان ولا سيما الفنانين والموسيقيين والشعراء مصرون على الصمود ثقافيا وعلى الابداع الثقافي في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وعلى اظهار صورة بهية عن لبنان ثقافيا للعالم أجمع".كلام المرتضى جاء اثر زيارته مع وفد السراي الحكومي، للقاء الرئيس ميقاتي وشكره على رعايته حفل الاستقلال الذي نظمته وزارة الثقافة والكونسرفتوار الوطني في قصر الاونيسكو في 22 من هذا الشهر الحالي.وقد ضم الوفد رئيسة الكونسرفتوار الوطني هبة القواس، المايسترو أندريه الحاج والمايسترو غارو افيسيان، الاعلامي والكاتب روني الفا، الشاعرين انطوان سعادة ورودي رحمة والفنان غسان صليبا.وبمعرض اللقاء، قام كل من الرئيس ميقاتي والوزير المرتضى بتقديم درع وزارة الثقافة الى كل من أعضاء الوفد تقديرا على مساهمته في إحياء ذلك الحفل وانجاحه.