أخبار لبنان
25 تشرين الثاني 2022 - 10:56
Back

وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي

وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار / السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي,وزارة السياحة: ,وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
episodes
وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
Lebanon News
أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.
 
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً