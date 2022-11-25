وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار / السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي,وزارة السياحة: ,وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.