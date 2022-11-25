أخبار لبنان
25 تشرين الثاني 2022 - 10:56
25/11/2022 10:56:52
وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار / السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي,وزارة السياحة: ,وزارة السياحة: السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزارة السياحة:
/ السماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي
إقرأ أيضاً