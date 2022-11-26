الأبيض: ما أعلنه وزير الزراعة ودبوسي عن خلو الخضار من الكوليرا أمر جيد ومطمئن

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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، أن "ما أعلنه وزير الزراعة عباس الحاج حسن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي عن خلو الخضار والفواكه من الكوليرا بعد الفحوص التي أجرتها مختبرات الجودة وسلامة الغذاء في الغرفة على عينات أخذت من كل لبنان، هو أمر مطمئن بالنسبة لجميع اللبنانيين"، مثنيا على "مختبرات غرفة طرابلس التي تعمل بحرفية وتضع إمكاناتها بتصرف الشعب".كلام الأبيض جاء خلال زيارة قام بها الى غرفة طرابلس حيث إستقبله دبوسي وإطلع على سير العمل في مختبرات الجودة وسلامة الغذاء.وأكد دبوسي ان"وضع إمكانات الغرفة بتصرف الوزارات والمؤسسات الرسمية لمؤازرة الدولة في هذا الظرف الصعب، خصوصا أن لدينا مختبرات ذات إعتمادية دولية ما يجعلها قادرة على مساعدة أي قطاع في الدولة".وعرض مرتكزات المنظومة الاقتصادية المتكاملة ومشاريعها الاستثمارية الكبرى.وقال الأبيض: "الهم الأساسي لنا اليوم هو مواجهة الكوليرا، حيث تقوم وزارة الصحة بجهود كبيرة للحد من هذا الوباء، والكل يعلم أن الفحوصات التي تجرى هي للتأكد من خلو المياه والمنتجات سواء زراعية أو غذائية أو صناعية من الكوليرا وهو أمر بالغ الأهمية، والزيارة التي نقوم بها اليوم هي للاطلاع على هذه المختبرات وعلى ما تقوم به من فحوصات للتأكد من عدم وجود أي جراثيم، ولقد شاهدنا تجهيزات مهمة جدا وعلى درجة عالية من الحرفية في التعاطي مع المنتجات سواء التي تستورد أو التي تصدّر، والتي يهمنا جدا أن تكون ضمن المواصفات المطلوبة".وأشار الى ان "وضع غرفة التجارة هذه الامكانات كلها بتصرف الشعب اللبناني وبتصرف التجار والصناعيين يعطينا الأمل بإمكانية الخروج من الظلام الذي نحن فيه".وردا على سؤال حول إعلان وزير الزارعة والرئيس دبوسي عن خلو الخضار والفاكهة من بكتيريا الكوليرا، قال الأبيض: "هذه النتائج مهمة جدا، وهي شهادة بأن الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة تؤتي ثمارها، ولكن علينا الانتباه الى أن الشبكات الأساسية من مياه وصرف صحي هي سليمة ولا توجد فيها مشاكل، وبالتالي علينا تدارك الأمور بإجراء الاصلاحات اللازمة على هذه الشبكات، وبالاستمرار في حملات اللقاح، ونحن نعتبر أن الفحوصات التي أجرتها مختبرات غرفة طرابلس هي مهمة ونتائجها مطمئنة، ونحن ندعو كل الوزارات المعنية من طاقة وداخلية وبلديات وزراعة وصحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب التي أدت الى إنتشار الكوليرا في لبنان".