جنبلاط يستقبل المدير العام للإقتصاد والتجارة.. وعرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

جنبلاط يستقبل المدير العام للإقتصاد والتجارة..

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المدير العام للإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في كليمنصو مساء اليوم.



وتم عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال اللقاء.