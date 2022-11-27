وزيرُ الخارجية : لوضعِ خارطةِ طريقٍ جِدية من قِبل الدول المانحة

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شدد وزيرُ الخارجية والمغتربين في حكومةِ تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على ضرورةِ وضعِ خارطةِ طريقٍ جِدية من قِبل الدول المانحة للأزمات في الشرق الأوسط عموماً وفي الأزمةِ السورية خصوصاً.وأشار بو حبيب، خلال مشاركته في اجتماعات المنتدى السنوي للاتحاد من أجل المتوسط ووزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والجوار الجنوبي في برشلونة، إلى أن لبنان يستضيف اليوم مليوني نازح سوري، لافتا إلى أن النازحين ليسوا بنازحين سياسيين وانما اقتصاديين يستفيدون من مساعدات الدول المانحة.ورأى أن لبنان يواجه الكثير من التحديات وهو بغنى عن مشاكلَ اضافية خارجية، داعياً الدول المانحة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان لايجادِ حلولٍ تتناسب مع الإرادة اللبنانية.