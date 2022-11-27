أخبار لبنان
27 تشرين الثاني 2022 - 08:21
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وزيرُ الخارجية : لوضعِ خارطةِ طريقٍ جِدية من قِبل الدول المانحة

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وزيرُ الخارجية : لوضعِ خارطةِ طريقٍ جِدية من قِبل الدول المانحة
Lebanon News
شدد وزيرُ الخارجية والمغتربين في حكومةِ تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على ضرورةِ وضعِ خارطةِ طريقٍ جِدية من قِبل الدول المانحة للأزمات في الشرق الأوسط عموماً وفي الأزمةِ السورية خصوصاً.

وأشار بو حبيب، خلال مشاركته في اجتماعات المنتدى السنوي للاتحاد من أجل المتوسط ووزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والجوار الجنوبي في برشلونة، إلى أن لبنان يستضيف اليوم مليوني نازح سوري، لافتا إلى أن النازحين ليسوا بنازحين سياسيين وانما اقتصاديين يستفيدون من مساعدات الدول المانحة.
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ورأى أن لبنان يواجه الكثير من التحديات وهو بغنى عن مشاكلَ اضافية خارجية، داعياً الدول المانحة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان لايجادِ حلولٍ تتناسب مع الإرادة اللبنانية.
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