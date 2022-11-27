أخبار لبنان 27 تشرين الثاني 2022 - 09:19 27/11/2022 09:19:46 فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل" في نقابة الصيادلة بالكامل

انتخابات نقابة الصيادلة: فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل"..

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LBCI News Lebanon

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الصيادلة التي جرت اليوم عن فوز اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" بكامل أعضائها. كما فاز مرشح "تيار المستقبل" رائد سبسبي بعضوية المجلس التقاعدي. الإعلان

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