أخبار لبنان
27 تشرين الثاني 2022 - 09:19
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فوز اللائحة المدعومة من "المستقبل" في نقابة الصيادلة بالكامل

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فوز اللائحة المدعومة من &quot;المستقبل&quot; في نقابة الصيادلة بالكامل
Lebanon News
أسفرت نتائج انتخابات نقابة الصيادلة التي جرت اليوم عن فوز اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" بكامل أعضائها.
 
كما فاز مرشح "تيار المستقبل" رائد سبسبي بعضوية المجلس التقاعدي.
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