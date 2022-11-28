قرار لوزير المالية قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين

أصدر وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارًا حمل الرقم 690/1 قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين.للإطلاع على القرار، إضغط