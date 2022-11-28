أخبار لبنان
28 تشرين الثاني 2022 - 05:18
28/11/2022 05:18:44
قرار لوزير المالية قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين
قرار لوزير المالية قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين
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LBCI News Lebanon
أصدر وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارًا حمل الرقم 690/1 قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين.
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