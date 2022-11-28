أخبار لبنان
28 تشرين الثاني 2022 - 08:17
28/11/2022 08:17:54
المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني: للتوقف عن خوض معركة رئاسة الجمهورية وكأنها معركة احتساب أصوات
المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني: للتوقف عن خوض معركة رئاسة الجمهورية وكأنها معركة احتساب أصوات
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LBCI News Lebanon
دعا المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني الى التوقف عن خوض معركة رئاسة الجمهورية وكأنها معركة احتساب اصوات فيما المطلوب هو تحرير القرار الوطني من قبل قرار خارج لبنان جعل من الاستحقاق مادة للتفاوض في الخارج.
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