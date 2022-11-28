سلسلة إجتماعات لميقاتي.. وفد الكونغرس الأميركي: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن

وفد الكونغرس الأميركي: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن

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LBCI News Lebanon



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وهنأ الوفد الاميركي الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما هنأها على جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في اقرارها.



وكان ميقاتي قد إستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر في السراي الحكومي اليوم ، وذلك في حضور السفيرة الأميركية دوروتي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.



سفير المانيا في لبنان



والتقى ميقاتي سفير المانيا في لبنان اندريا كيندل يرافقه المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الحاويات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وولفغانغ ايجنر .



وأثر اللقاء غادر السفير كيندل من دون الادلاء بتصريح واصفا اللقاء بالجيد.



وزير الخارجية



وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء مشاركتي في "مؤتمر تحالف الحضارات" في فاس، وفي مؤتمر "الاتحاد من اجل المتوسط" في اسبانيا ولقائي مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسباني حيث تطرقنا للأوضاع في لبنان وما انجزته الحكومة من انتخابات نيابية واقرار الموازنة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود واستتباب الأمن.



وقال: "وجدت لديهم تعاطفا كبيرا مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين اذ باتوا مدركين بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح اقتصاديا وماليا وديموغرافيا واجتماعيا وهم يشكلون عامل ضغط على نموذج اللبناني".



أضاف: "كل هذه الأطراف تطالب باستمرار بانتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي". شدد وفد من الكونغرس الأميركي خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعا النواب الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، لافتا الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.وهنأ الوفد الاميركي الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما هنأها على جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في اقرارها.وكان ميقاتي قد إستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر في السراي الحكومي اليوم ، وذلك في حضور السفيرة الأميركية دوروتي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.والتقى ميقاتي سفير المانيا في لبنان اندريا كيندل يرافقه المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الحاويات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وولفغانغ ايجنر .وأثر اللقاء غادر السفير كيندل من دون الادلاء بتصريح واصفا اللقاء بالجيد.وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء مشاركتي في "مؤتمر تحالف الحضارات" في فاس، وفي مؤتمر "الاتحاد من اجل المتوسط" في اسبانيا ولقائي مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسباني حيث تطرقنا للأوضاع في لبنان وما انجزته الحكومة من انتخابات نيابية واقرار الموازنة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود واستتباب الأمن.وقال: "وجدت لديهم تعاطفا كبيرا مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين اذ باتوا مدركين بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح اقتصاديا وماليا وديموغرافيا واجتماعيا وهم يشكلون عامل ضغط على نموذج اللبناني".أضاف: "كل هذه الأطراف تطالب باستمرار بانتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وزير الشؤون الاجتماعية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار الذي أعلن بعد اللقاءأن تداول مع ميقاتي ببرنامج "أمان" وبمدى تطوره وكيفية إكمال المرحلة المقبلة منه خصوصا في ما يعنى بالملف التربوية كوننا اعلنا منذ اسبوع انه سيستفيد من هذا البرنامج نحو 48 الف طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية والمهنية مابين 13 و18سنة.



وقال: "اطلعت دولة الرئيس على تطور برنامج "أمان" من حيث عدد المستفيدين من الأموال النقدية شهريا وكيف ستكمل الأمور للعام المقبل".



وأضاف: "تكلمنا بقضية النزوح والمشاكل التي تحصل خصوصا الجريمة النكراء التي حصلت في عقتنيت في الجنوب، وعلى أساسها سيطلب دولة الرئيس من لجنة النازحين عقد لقاء قريبا، واتوقع في الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف النازحين السوريين والدفعات التي يجب أن تعود الى سوريا".