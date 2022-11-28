شقير يستقبل سفير تركيا: لتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية في تركيا.. أولوسوي: نقف الى جانب لبنان

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أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن تركيا هي من أبرز الشركاء التجاريين للبنان، مشيراً الى وجود الكثير من الجوانب الإقتصادية التي يمكن العمل على تنميتها، خصوصاً ان تركيا ولعوامل تفاضلية كثيرة تعتبر وجهة مفضلة للبنانيين للتسوق والسياحة.وشدد شقير خلال لقائه سفير تركيا في لبنان علي بارش أولوسوي على ضرورة العمل على تسويق المنتجات الصناعية اللبنانية في تركيا وتدعيم أوضاع القطاع الصناعي في لبنان لتحقيق نوع من التوازن في العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.من جهته، نوه أولوسوي بالجهود التي يبذلها شقير والهيئات الإقتصادية لتدعيم الإقتصاد اللبناني وتوسيع آفاق القطاع الخاص في الخارج، مؤكداً وقوف بلاده الى جانب لبنان وإهتمامها بمساندة إقتصاده الوطني.وإقترح السفير التركي ان تقوم غرفة بيروت وجبل لبنان بوضع لوائح المنتجين اللبنانيين الراغبين بالمشاركة في المعارض ينظمها الجانب التركي والمدعومة من قبل الجهات الحكومية التركية، كما لفت الى إستعداد تركيا الى تقديم لائحة بالمواد الأولية التي تستخدم في المجال الصناعي، والتي تعتبر أسعارها تنافسية جداً، ووضعها أمام الصناعيين اللبنانيين.وتم الإتفاق بين الجانبين على إستمرار التواصل لمتابعة هذين الاجراءين لوضعهما موضع التنفيذ.وكان شقير قد إستقبل أولوسوي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحث معه سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وفي نهاية اللقاء قدم شقير للسفير أولوسوي كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.