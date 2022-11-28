منيمنة بعد حلسة فرعية "الصرف الصحي": هناك ثغرات قانونية وادارية والبحث على السكة الصحيحة

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استكملت اللجنة الفرعية المكلفة درس موضوع الصرف الصحي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء اجتماعاتها، وكان هناك عرض لمجلس الانماء والاعمار لتوزيع الصلاحيات بإنشاء المشاريع وتخطيطها وتنفيذها بكل جوانبها سواء أكانت محطات او شبكات صرف صحي او مياه امطار او ري لأن هذا الملف متداخل جدا، وهناك كثير من التفاصيل وتشعبات كثيرة إن في توزيع الصلاحيات او التنفيذ او ادارة الشبكات والمحطات وتملكها، بحسب منينمة.وأكد منيمنة بعد الجلسة أن اللجنة وضعت يدها على عدد من الثغرات القانونية والادارية ولم نتخل في تفاصيل ملف الانشاءات، ولكنه تبين كيف أنشئ بعض المحطات من دون شبكات في لحظة معينة، لم يكن هناك تخطيط لهذه الشبكات وهذا ادى الى انشاء هذه المحطات من دون شبكات، مطمئنا أن هذا الموضوع على السكة الصحيحة على مستوى اللجنة الفرعية لمياه الصرف الصحي.وأضاف: "اما لجنة الاشغال، فعقدت جلسة ناقشت مشروع اللامركزية للادارة البديلة، واليوم نحن تقريبا سننجز هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة. كان هناك نقاش تقني كيف يمكن التعويض المادي للطاقة الفائقة من الانتاج على الشبكة. وكان هناك نقاش حول انشاء مديرية داخل مؤسسة كهرباء لبنان للتعامل مع هذا الملف التكنولوجي الحديث الذي يوفر طاقة لنا وضروري ان نواكبه لأن هذا الملف متطور وسيتطور مع الزمن".