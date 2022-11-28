كرم ولحود يعلنان ٢٠٢٣ عام دعم تسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية

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أعلن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود أن العام ٢٠٢٣، هو عام دعم تسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية بالتعاون مع الانتشار اللبناني، آملين بأن تضطلع الرابطة المارونية بدورها الطليعي في هذا المضمار.وتم الاتفاق على التعاون بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة والرابطة المارونية لتشجيع الانتشار اللبناني في كل أنحاء العالم على استهلاك المنتجات اللبنانية لإدخال العملات الصعبة إلى لبنان وتعزيز الدورة الاقتصادية في سائر المناطق اللبنانية.واتّفق أيضاً على تعميم المنصات التي اطلقتها الوزارتان "Lebtrade"، وسلامة الغذاء على المزارعين والمنتشرين للتعرف بالاحتياجات المطلوبة على الصعيدين اللوجستي والقانوني لتفعيل الصادرات اللبنانية إلى العالم، خصوصا بعض المنتجات الزراعية المصنفة.وقد استقبل كرم لحود، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، حيث عقد اجتماع خصص للبحث في وضع القطاعين الزراعي والاقتصادي، في ضوء الازمة الحادة التي يعيشها لبنان، وسبل التعاون بين الوزارتين والرابطة.وجرى الاتفاق على نقاط أخرى كتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة، العمل لتسويق المنتج اللبناني والإفادة من الانتشار اللبناني قدر الإمكان، وتنشيط عمل الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين على الجودة والنوعية للتصدير.وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الوزارتين، ورؤساء ومقرري لجان الانتشار، والادارة العامة والمناطق.وبعد كلمة لكرم حول أهمية اللقاء والتعاون مع هاتين الوزارتين الحيويتين، ناقش المجتمعون هموم الزراعة والمزارعين، والمشكلات الاقتصادية التي يواجهها لبنان.