لقاءات دبلوماسية لبوحبيب في إسبانيا.. وزير الخارجية الإسباني: مستمرّون في دعم لبنان

الإعلان

أكد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريز استمرار بلده في دعم لبنان في كل المجالات وتفهّمه لمعاناته من أزمة النازحين السوريين، مشيراً الى ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الناتجة منها.ورحّب بنجاح ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وانعكاساته الإيجابية في تحسين اقتصاد لبنان وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب قد قام بزيارة رسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث التقى نظيره الإسباني.وتمنى ألباريز خلال الزيارة أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في أقرب وقت ممكن للبدء بالإصلاحات اللازمة وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وعقد بو حبيب جلسة حوارية مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ماري كلوزه وأعضاء اللجنة، الذين يمثلون مختلف الأحزاب الإسبانية، وتركزت أسئلتهم على الاستقرار السياسي في لبنان والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، إضافة الى أزمة النزوح السوري ومقارنتها مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تواجهها أوروبا وإسبانيا.وشكر بوحبيب لإسبانيا دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني للبنان، مؤكدا ضرورة مواصلة تفعيل العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين على كل المستويات، وعلى مساهمتها المهمّة والمستمرّة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان - اليونيفيل وقائدها الإسباني اللواء آرولدو لاثارو.وشرح بوحبيب التحديات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان والتداعيات الخطيرة للنزوح السوري الذي يهدد النموذج اللبناني"، متمنيا على "الجانب الإسباني خلال اجتماعاته مع الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والعمل من أجل وضع خارطة طريق لعودتهم بطريقة آمنة وكريمة.