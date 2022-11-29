كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي لولاية سادسة والحلو نائبا للرئيس

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انتخب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، للعامين 2023 -2024، بعد المصادقة على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي تضمنت اقرار تقرير عن أعمال الجمعية للعامين 2021-2022، وتقرير عن الوضع المالي للجمعية، بالاضافة الى اقرار موازنة الجمعية وخطة عملها للعامين 2023 -2024.بعدها تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي المنتخب حيث جددت الثقة بالمدير العام للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي عبر انتخابه رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية (رئيس الجمعية) للعامين 2023 - 2024، ورئيس هيئة التقاعد في فلسطين الدكتور ماجد الحلو نائبا للرئيس.كما تم انتخاب الاستاذ محمد خليفة مسؤولا ماليا للجمعية، بالاضافة الى كونه مديراً للعلاقات العامة.وكانت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، قد عقدت في اطار فعاليات الندوة القومية التي تنظمها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية في مدينة عمان -الأردن، حول "تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسات الضمان الاجتماعي تعزيزا لبرامج الحماية الاجتماعية"، جمعية عمومية حضرها رؤساء وممثلون عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من الدول العربية (الاردن، تونس، الجزائر، السودان، فلسطين، لبنان، المغرب وموريتانيا) بالاضافة الى ممثل فريق أصحاب الأعمال وممثل مكتب العمل العربي في المكتب التنفيذي.