أبو الحسن للـLBCI: الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة.. وتصنيف المودعين أمر غير مقبول

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رأى النائب هادي أبو الحسن أن "موضوع الكابيتال كونترول كان يجب أن يحصل منذ بداية الأزمة وأصبح كأنه لزوم ما لا يلزم والكثير من السياسيين لا يريدون الاصلاح الحقيقي".وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، اوضح أبو الحسن انه" ليس بالضرورة أن تكون عملية ضمان الودائع بأن يحصل المواطن اللبناني على كامل أمواله نقداً فبإمكانه الحصول على جزء نقدي وعلى فترات محددة ويمكنه ضمان باقي الودائع من خلال صندوق استثمار أو غيرها من الأفكار".وشدد على ان "تصنيف المودعين أمر غير مقبول ولا يجوز مناقشة الكابيتال كونترول من دون مناقشة خطة التعافي واعادة النظر فيها لكي تؤمن عودة كامل حقوق الناس".