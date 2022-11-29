أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 05:10
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وزارة الصحة تهمّ باطلاق حملة تلقيح مزدوجة للكورونا والكوليرا

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Lebanon News
بعدما طالت خيوط الكوليرا دارًا للمسنين في طرابلس، همّت وزارة الصحّة باطلاق حملات للتلقيح ضدّ بكتيريا الكوليرا ومعها لقاحات ضدّ فيروس كورونا.
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