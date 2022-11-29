أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 05:20
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سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله.. وعندما يصبح الحزب حزبا لبنانيا فسنحاوره

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سيرج داغر للـLBCI: ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله.. وعندما يصبح الحزب حزبا لبنانيا فسنحاوره
Lebanon News
أكد الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر ان "ليس هناك من حوار بين حزب الكتائب وحزب الله"، لافتاً الى أنه "عندما نقرر الحوار نعلن عنه بشكل شفاف وعلى "رأس السطح".

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، شدد داغر على أنه "عندما نقرر التحاور مع حزب الله سنعلن عنه من دون خجل"، مشيراً الى أن "نوابنا يلتقون بنواب الحزب في المجلس النيابي".
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وقال: "عندما يصبح حزب الله حزبا لبنانيا ولا يغطي المنظومة فسنحاوره".

وجدد التأكيد على أن "لا عقدة باللقاء مع احد اجتماعيًا وبأي لحظة يستعد حزب الله لمناقشة القضايا الاساسية وعدم فرض رؤساء على الاخرين سنتحاور معه".

وأوضح أن "اللقاءات الاجتماعية يمكن ان تحصل مع الحزب ولكن هذا امر مختلف وحزب الكتائب هو الوحيد في المواجهة ولم يدخل في التسويات ولهذا السبب هناك محاولة لتظهير وكأن هناك حوار مع حزب الله وسنبقى رأس الحربة في مواجهة مشروع حزب الله الى ان يعود الى لبنانيته".
 

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