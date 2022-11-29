أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 07:28
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لقاءات عديدة لميقاتي... وهذا ما بحثه مع السفيرة الأميركية

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لقاءات عديدة لميقاتي... وهذا ما بحثه مع السفيرة الأميركية
Lebanon News
بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروتي شيا في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

كما التقى ميقاتي وفدا من مجلس إدارة هيئة قطاع البترول ضم وسام شباط، غابي دعبول ووسام الذهبي الذين وضعوه "في اخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة البترولية التي ستنفذ في البلوك رقم 9 قريبا من قبل شركة "توتال" والأمور المتعلقة بدورة التراخيص الثانية لتلزيم البلوكات الثامنة الباقية التي لا تزال مفتوحة".
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والتقى ميقاتي النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا لمطالب انمائية وحياتية تخص منطقة عكار، فهناك أمور ضرورية وملحة  في المجالات التربوية والصحية والمعيشية، ومن المفروض ايجاد حلول لها من خلال اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المطلوبة، فنحن لا نريد ان يعاني الناس بسبب المناكفات السياسية. ويفترض بمجلس الوزراء أن يأخذ دوره الطبيعي لتسيير أمور المواطنين".

واضاف: "عرضنا لموضوع بطاقات المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية لبعض الأسر المستحقة في عكار والتي توقفت منذ نحو 4 أشهر، ونحن نتابع هذا الأمر، ونتمنى أن يحصل الأشخاص الذين يعانون الفقر  والضائقة على حقوقهم".

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي.
 
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