أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 07:59
29/11/2022 07:59:00
وقفة احتجاجية تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول..
وقفة احتجاجية تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول..
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LBCI News Lebanon
تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول، وقفة احتجاجية رفضاً للمشروع ومشاريع القوانين ذات الصلة بصيغتها المطروحة.
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