أخبار لبنان 29 تشرين الثاني 2022 - 07:59 29/11/2022 07:59:00 وقفة احتجاجية تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول..

وقفة احتجاجية تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول..

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تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول، وقفة احتجاجية رفضاً للمشروع ومشاريع القوانين ذات الصلة بصيغتها المطروحة. الإعلان

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