أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 07:59
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وقفة احتجاجية تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول..

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Lebanon News
تزامناً مع جلسة مناقشة مشروع قانون الكابيتول كونترول، وقفة احتجاجية رفضاً للمشروع ومشاريع القوانين ذات الصلة بصيغتها المطروحة.

 
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