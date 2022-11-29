أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 09:18
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طريق كفرحباب كما لم تروها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو)

طريق كفرحباب كما لم ترونها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو) Lebanon, news ,lbci ,أخبار كفرحباب,امطار,طريق كفرحباب كما لم ترونها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو)
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طريق كفرحباب كما لم تروها من قبل... سيول تعيق حركة السير بالكامل (فيديو)
Lebanon News
تحولت الطرقات الى مستنقع اثر الامطار الكثيفة، والسيول التي تسببت بها، خصوصا في منطقة كسروان.

واليكم هذا الفيديو من منطقة كفرحباب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: 
 
 

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