اتحاد بلديات جرد القطيع: تلوث 24 بئرا بالصرف صحي و8 بالباكتيريا الطبيعية

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أعلن اتحاد بلديات جرد القيطع في بيان، أنه "انطلاقا من خطة الطوارئ التي وضعتها خلية الأزمة في إتحاد بلديات جرد القيطع لمواجهة وباء الكوليرا، قامت بإجراء فحوص مخبرية لـ 37 نقطة لمياه الشفة يعتمد عليها أهالي الجرد. وبعد أن جاءت النتائج على الشكل المبين أدناه في الرسم البياني المرفق بخريطة للنقاط التي أخذت منها العينات، تبين أن 24 بئرا غير مطابق (تلوث صرف صحي) تم تحديده على الخريطة باللون الأحمر، 8 ٱبار غير مطابق ( تلوث بكتيري طبيعي) تم تحديده على الخريطة باللون الأصفر و 5 ٱبار (مطابق) تم تحديده على الخريطة باللون الأزرق".ونبه الاتحاد "اهلنا في الجرد بعدم استعمال المياه من النقاط الحمر، وسنعمل في الأيام المقبلة بالتعاون مع المنظمة والبلدات والقرى على الاستعانة بخبراء لوضع حلول وبدائل وطرق صحية وسليمة لتجنب حدوث أي إصابة لا سمح الله. وللاطلاع على النتائج يرجى مراجعة البلدية والمختار في القرى التي لا يوجد فيها بلدية".