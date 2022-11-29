شيا تزور الرابطة المارونية: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللبت بالاصلاحات

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LBCI News Lebanon

زارت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الرابطة المارونية، وكان في استقبالها رئيس الرابطة السفير خليل كرم، واعضاء المجلس التنفيذي.



وتحدث كرم في مستهل اللقاء عن تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية . وتطرق الى اوضاع لبنان الحالية على مختلف الصعد.



وقدمت السفيرة شيا عرضا مسهبا عن الاسهامات الاميركية في عدد من المشروعات الانمائية والدور الفعال الذي اضطلعت به في تسريع ترسيم الحدود. وشددت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية. وإن الاطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان.

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وأضافت شيا انه يتعين البت بالاصلاحات المطلوبة، لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للدول والمنظمات المانحة البدء بمساعدة لبنان على النهوض، مؤكدة أن الوضع في لبنان غير ميئوس منه.



وكان اتفاق على تفعيل التعاون مع الرابطة المارونية في ميادين اختصاصها.