مشروع سكني حوّل مجرى الأنهار.. وزير الاشغال يكشف سبب فيضان الطرقات اليوم

مشروع سكني حوّل مجرى الأنهار..ما هو سبب فيضان الطرقات اليوم؟

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LBCI News Lebanon

سألت وزارة الاشغال عبر ال LBCI عن اسباب ظهور اللون البني في كل السيول التي تشكلت في كسروان.



وكشف وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال عن مشروع سكني ساهم في تحويل مجرى احد الانهار في كسروان ما ادى الى فيضان الطرقات.