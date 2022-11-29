أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 14:51
29/11/2022 14:51:00
مشروع سكني حوّل مجرى الأنهار.. وزير الاشغال يكشف سبب فيضان الطرقات اليوم
مشروع سكني حوّل مجرى الأنهار..ما هو سبب فيضان الطرقات اليوم؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيول, فيضان,وزير الاشغال,مشروع سكني حوّل مجرى الأنهار..ما هو سبب فيضان الطرقات اليوم؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
سألت وزارة الاشغال عبر ال LBCI عن اسباب ظهور اللون البني في كل السيول التي تشكلت في كسروان.
وكشف وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال عن مشروع سكني ساهم في تحويل مجرى احد الانهار في كسروان ما ادى الى فيضان الطرقات.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
وزير الاشغال
فيضان
سيول
إقرأ أيضاً