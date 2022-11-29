أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 14:58
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حشد من النوّاب والشيوخ والرسميين الفرنسيين إلى جانب ديبلوماسيين... افرام :من أجل إحياء لبنان

افرام يقدّم مطالعة من أجل إحياء لبنان.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار نواب, حشد,نعمة افرام,افرام يقدّم مطالعة من أجل إحياء لبنان..
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Lebanon News
تحت عنوان أيّ آفاق للبنان عرض حشد من النوّاب والشيوخ والرسميين الفرنسيين إلى جانب ديبلوماسيين معتمدين لدى باريس وباحثين وإعلاميين ومهتمين الملف اللبناني في مجلس الشيوخ الفرنسيّ. 

النائب نعمة افرام قدّم مطالعة تحت عنوان من أجل إحياء لبنان قال فيها إن لبنان اليوم على مفترق طرق، فإمّا تتغيّر الأمور بشكل جذريّ أو أن لبنان الذي عهدناه سيختفي. وشدد افرام على ان لبنان وصل الى طريق مسدود بالكامل، فهو في مأزق سياسيّ ومؤسّساتيّ واقتصاديّ واجتماعيّ وهذا النقص في إنتاجية الدولة خلق ثقباً أسوداً تمثّل في تدمير الاقتصاد اللبناني وهو ثقب سيبتلع كلّ شيء. 
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