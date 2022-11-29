حشد من النوّاب والشيوخ والرسميين الفرنسيين إلى جانب ديبلوماسيين... افرام :من أجل إحياء لبنان

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تحت عنوان أيّ آفاق للبنان عرض حشد من النوّاب والشيوخ والرسميين الفرنسيين إلى جانب ديبلوماسيين معتمدين لدى باريس وباحثين وإعلاميين ومهتمين الملف اللبناني في مجلس الشيوخ الفرنسيّ.النائب نعمة افرام قدّم مطالعة تحت عنوان من أجل إحياء لبنان قال فيها إن لبنان اليوم على مفترق طرق، فإمّا تتغيّر الأمور بشكل جذريّ أو أن لبنان الذي عهدناه سيختفي. وشدد افرام على ان لبنان وصل الى طريق مسدود بالكامل، فهو في مأزق سياسيّ ومؤسّساتيّ واقتصاديّ واجتماعيّ وهذا النقص في إنتاجية الدولة خلق ثقباً أسوداً تمثّل في تدمير الاقتصاد اللبناني وهو ثقب سيبتلع كلّ شيء.