حمية للـLBCI: العمل المشترك بين كل الادارات يؤدي الى عدم فيضان الاوتوستراد

الإعلان

رأى وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أن العمل المشترك بين كل الادارات يؤدي الى عدم فيضان الاوتوستراد، وتحديدا وزارة الاشغال ووزار الطاقة والبلديات.واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى ان تقويم مجاري الانهر من مسؤولية وزارة الطاقة ويجب منع التعديات على مجاري الانهر، وليس كل شي مسؤولية وزارة الاشغال.وقال: "يجب ان تُحلّ بين البلديات ووزارة الطاقة، اما نحن فأمام مسؤولياتنا، وفي حال كان من تقصير في عملنا بمكان ما فليقولوا لي".وشدد على ضرورة للبحث بالسبب الذي ادى الى مسار مياه الامطار من الاعلى للاسفل. ولفت الى وجوب أن يعمل النواب على تقديم اخبار للقضاء بدل من رمي الاتهامات.