أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 05:08
30/11/2022 05:08:30
تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل
تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل
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LBCI News Lebanon
نشرت المديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة تعميمًا أعلنت فيه تعديل التعرفات ابتداءً من أول شهر كانون الأوّل 2022.
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تعميم للمديرية
العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل
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