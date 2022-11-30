أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 05:08
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تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل

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تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل
Lebanon News
نشرت المديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة تعميمًا أعلنت فيه تعديل التعرفات ابتداءً من أول شهر كانون الأوّل 2022.

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