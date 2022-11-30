أخبار لبنان 30 تشرين الثاني 2022 - 05:08 30/11/2022 05:08:30 تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل

تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل

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LBCI News Lebanon





**للاطلاع على التعميم والتعرفات الجديدة نشرت المديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة تعميمًا أعلنت فيه تعديل التعرفات ابتداءً من أول شهر كانون الأوّل 2022.**للاطلاع على التعميم والتعرفات الجديدة الضغط هنا الإعلان

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