الصراخ يعلو خلال جلسة اللجان النيابية لبحث الكابيتال كونترول... ماذا يحدث؟

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علا الصراخ بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب ميشال معوض خلال إجتماع اللجان النيابية المشتركة لإستكمال البحث في مواد قانون الكابيتال كونترول، على خلفية كلام بو صعب يوم أمس، وأعاد ليذكر بموقفه يوم أمس المعترض على تصرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وبحسب معوض "يقوم بمفاتحة عدد من سفراء بعض الدول بان مجلس النواب ضد اقرار الكابيتال كونترول وضد خطة صندوق النقد الدولي وبما فيهم معوض، بدل مناقشة المجلس بالمشروع بشكل جدي".كما كان أيضا علا الصراخ مع بدء الجلسة داخل القاعة بين بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الذي قال فيه ان عددا من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته، واعتبر النائب السيد أنه لا يحق له قول ذلك، قائلا: "القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد".وطالب بعض النواب برفع الجلسة. ولاحقا، إنسحب السيد من الجلسة وقدم إقتراح قانون من مادة وحيدة يقضي بإقرار الحكومة لقانون الكابيتال كونترول، "لعدم إلباس المجلس رغماً عنه هذا القانون بما يمس بمصالح المودعين، وذلك بما ان ممثلي الحكومة حاضرين في الجلسات، وبما انه ليس من استجابة لمطلبنا القاضي بإرسال ممثلين عن لجنة الرقابة على المصارف التي شاركت في وضع هذا القانون، وبما ان الحكومة تضغط عبر رئيسها على مجلس النواب لإقرار القانون من خلال مفاتحته عدد من سفراء بعض الدول بأن مجلس النواب ضد اقرار الكابيتال كونترول وضد خطة صندوق النقد الدولي، لذلك على الحكومة تحمل المسؤولية وحدها كونها تتصرف كحكومة فاعلة، ويمكننا كمجلس نيابي محاسبتها وفق القانون".وأضاف السيد، "عودتي الى حضور الجلسات مرتبط بتعديل مسار الجلسات، وبمناقشة إقتراحي".