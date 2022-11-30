أخبار لبنان
30 تشرين الثاني 2022 - 07:57
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المفتي قبلان: لتعمل القيادات على تسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع وضامن للشراكة الوطنية

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المفتي قبلان: لتعمل القيادات على تسوية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع وضامن للشراكة الوطنية
Lebanon News
شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن ما نريده إنقاذ البلد دستوريا، ولا نريد رئيس جمهورية بلا لون أو طعم لأن الكارثة الوطنية كبيرة وتاريخية، والبديل عن الخيار الداخلي فقط الخيار الداخلي، ولعبة السيرك الدولي لا تنفع، واليوم إنقاذ البلد من الفراغ بيد الكتل النيابية.

وأشار المفتي قبلان في بيان إلى أن المطلوب رئيس بحجم الإنقاذ الوطني والتعايش الإسلامي المسيحي والحل هنا فقط، مؤكدا أن على الكتل النيابية أن تتحمل أخطر وأكبر وأهم مصلحة وطنية، والقطيعة السياسية عدوان وطني ودمار شامل، وعلى القيادات الوطنية والروحية قيادة تسوية وطنية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية.
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ورأى أن من يعجز عن إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية هو أعجز بالتسويات الدولية.
 
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